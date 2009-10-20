Литвин виключає українсько-російський конфлікт у Криму

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає неможливим виникнення українсько-російського конфлікту в Криму.

«Повторення чогось подібного у Криму абсолютно виключено», - заявив він у Лондоні, відповідаючи на запитання членів Комітету у закордонних справах щодо гіпотетичної можливості конфлікту у Криму на кшталт кавказьких конфліктів.

«З боку Росії не відбувається жодних активних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації на півострові. Її дестабілізують українські політики крайніх політичних орієнтацій», - зазначив ЛИТВИН, слова якого цитує прес-служба Верховної Ради.

Разом із тим, визнав він, у офіційного Києва немає ефективної політики по відношенню до автономії. «У цьому я переконався, перебуваючи два дні на минулому тижні у Криму та спілкуючись безпосередньо з жителями декількох райцентрів», - сказав керівник українського парламенту.

На переконання ЛИТВИНА, Крим потребує достатньої фінансової підтримки, залучення інвесторів. Він вважає, що стабільність соціально-економічної ситуації на півострові убезпечить від будь-яких проявів дестабілізації.

19-20 жовтня спікер перебуває з офіційним візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.