Рада призначила чергові вибори

Верховна Рада України призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів на 30 травня 2010 року

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 390 із 431 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачено, що Центральна виборча комісія має вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення цих виборів за рахунок коштів державного бюджету, що будуть передбачені у бюджеті на 2010 рік відповідно до поданого ЦВК запиту.

Кабінет міністрів України має забезпечити фінансування чергових виборів за рахунок коштів держбюджету.

Дія постанови не поширюватиметься на депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на позачергових виборах після 26 березня 2006 року.