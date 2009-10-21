У Криму вимагають інструкції до ліків російською мовою

Парламент Криму звертається до Верховної Ради і Кабінету міністрів України з пропозицією внести зміни до нормативних актів і законодавства для обов`язкового викладення інформації в інструкціях до ліків, крім державною - українською, також російською мовою.

«На підставі Всеукраїнського перепису населення 2001 року 76,6% жителів Автономної республіки Крим становить російськомовне населення, яке в основному не володіє українською мовою в обсягу, необхідному для розуміння інформації та спеціальної термінології щодо застосування лікарських засобів, викладеної в інструкціях українською мовою», - зазначив автор проекту депутат Андрій КОЗЕНКО на засіданні кримського парламенту.

На його думку, ситуація, коли споживач може невірно зрозуміти інформацію про медичне застосування ліків, може завдати шкоди його життю і здоров`ю, а це неприпустимо.

«Пропонуємо в найкоротші терміни внести зміни до чинного законодавства України, нормативних актів Кабінету міністрів і актів Міністерства охорони здоров`я України в частині обов`язкового викладення інформації в інструкціях з медичного застосування лікарських засобів двома мовами: державною мовою, а також російською мовою як мовою міжнаціонального спілкування», - говориться у зверненні до уряду і парламенту країни, що підтримали 83 із 93 кримських депутатів, які брали участь в голосуванні. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.