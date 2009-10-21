Москаль взявся за диплом Мельника

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в Криму просить міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА створити комісію для перевірки законності отримання диплому Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського депутатом кримського парламенту Олександром МЕЛЬНИКОМ.

За повідомленням прес-служби міліції, МЕЛЬНИК навчався у вузі за фахом «географія» з 1989-го по 2004-й рік. «Головне управління МВС України в Криму вбачає численні порушення, допущені при зарахуванні, відрахуванні, відновленні і закінченні громадянином МЕЛЬНИКОМ навчального закладу», - заявили правоохоронці.

Як відомо, нинішній начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ неодноразово називав МЕЛЬНИКА кримінальним авторитетом.