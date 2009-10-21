Москаль взявся за диплом Мельника
15:00, 21 жовтня 2009Крым
0 0
Депутат навчався аж 15 років?
|Олександр Мельник
За повідомленням прес-служби міліції, МЕЛЬНИК навчався у вузі за фахом «географія» з 1989-го по 2004-й рік. «Головне управління МВС України в Криму вбачає численні порушення, допущені при зарахуванні, відрахуванні, відновленні і закінченні громадянином МЕЛЬНИКОМ навчального закладу», - заявили правоохоронці.
Як відомо, нинішній начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ неодноразово називав МЕЛЬНИКА кримінальним авторитетом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter