Адвокат матері дітей спростовує заяву Луценка про вимагання грошей

Адвокат матері дітей, які потерпіли від насильства, Андрій ЦИГАНКОВ спростовує заяву міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про вимагання грошей у народного депутата.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами ЦИГАНКОВА, йдеться про чотири приватні зустрічі з народним депутатом України Русланом БОГДАНОМ.

«Мені пропонували ті умови, за яких можна одержати гроші, мене запитали (питав БОГДАН), чи можна торгуватися. Я сказав - можна торгуватися завжди», - заявив ЦИГАНКОВ, додавши при цьому, що особисто він не називав жодних сум, і у разі реальної їх пропозиції, не мав наміру їх брати.

Водночас адвокат зазначив, що на першій зустрічі була озвучена сума, не уточнивши, яка точно. За словами ЦИГАНКОВА, він не був ініціатором зустрічей з депутатом. Їх організовували Валерій КОНОВАЛОВ і народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

Коментуючи заяву ЛУЦЕНКА про існування аудіо-, відеозапису зустрічі, на якій нібито вимагались гроші, ЦИГАНКОВ сказав, що під час останньої, четвертої зустрічі у нього виникли деякі підозри щодо фіксації розмови.

Адвокат сказав, що був би дуже зацікавлений, якби відео- і аудіоматеріали були обнародувані, оскільки, крім іншого, громадськість дізналася б, про що, в якому тоні та якими словами окремі учасники зустрічі відгукувалися, зокрема, про своїх колег.

Разом з тим, ЦИГАНКОВ сказав, що перед однією з таких зустрічей у нього з`явилися певні сумніви в причетності до цієї справи БОГДАНА. «Оскільки стосовно інших у мене сумнівів немає, хоча процесуальні документи говорять, що так», - сказав адвокат.

Адвокат засумнівався в тому, що у нормальної людини може з`явитися бажання вимагати гроші у нардепа, тим більше у людини, яка перебуває під охороною.

«Я вважаю, що в нашому суспільстві навряд чи знайдуться люди, які зважаться вимагати гроші у народних депутатів. Я не самовбивця», - сказав ЦИГАНКОВ.

Разом з тим він ухилився від відповіді, чи знала клієнтка про зустрічі.

Водночас адвокат не виключає, що в контексті озвучених ЛУЦЕНКОМ заяв, йому можуть бути пред`явлені звинувачення, які спричинять арешт.

На питання, чи пропонувалося матері дітей подати позов до певного кола осіб, які незаконно розголосили таємницю усиновлення, ЦИГАНКОВ відповів ствердно, зазначивши, що на даний момент його клієнтка ще не визначилася з цього питання.

Пояснюючи причину її відсутності на прес-конференції, ЦИГАНКОВ сказав, що жінка відмовилася від участі через появу інформації про можливу загрозу для неї. «Це не якийсь піар-трюк, оскільки вона в розмові зі мною вранці погодилася бути на прес-конференції», - сказав він.

При цьому адвокат зазначив, що виступ на прес-конференції його клієнтки не планувався, «вона просто мала бути присутньою».

20 жовтня міністр внутрішніх справ України ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради заявив, що МВС зафіксувало факт вимагання 2 млн. доларів адвокатами матері двох дітей, які потерпіли в результаті розбещення, у народного депутата України з фракції БЮТ.