Луценко обіцяє кримінальну справу адвокату зґвалтованих дітей

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що найближчим часом слідчі органів внутрішніх справ порушать кримінальну справу щодо вимагання адвокатами матері постраждалих від насильства дітей 2 млн. дол. у народного депутата Руслана БОГДАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві, коментуючи заяву адвоката Андрія ЦИГАНКОВА, який відкинув звинувачення у вимаганні.

«Відповіддю на це може бути кримінальна справа, яку буде порушено, і винні в шантажі з метою вимагання коштів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», - сказав ЛУЦЕНКО.

При цьому він підкреслив, що «найближчим часом буде проведено опитування, допити (кого саме міністр не уточнив) і будуть притягнені до відповідальності ті шахраї, які хотіли заробити на цій брудній справі серйозні кошти».

Міністр ще раз підтвердив, що міліцією в результаті здійснення оперативно-технічних заходів було зафіксовано факт вимагання грошей у депутата.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ЛУЦЕНКО заявив про вимагання у депутата від БЮТ 2 млн. дол. адвокатом потерпілої у справі про розбещення дітей.

У свою чергу адвокат потерпілої ЦИГАНКОВ спростував цю заяву міністра внутрішніх справ.

Ще один адвокат, який захищає інтереси матері постраждалих від насильства дітей, Валерій КОНОВАЛОВ, заявив про безпрецедентний тиск на нього з боку органів Міністерства внутрішніх справ України.