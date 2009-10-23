Глава МЗС України: Київ, як і Москва, не хоче перегляду угод щодо ЧФ

Київ і Москва не мають наміру переглядати угоду щодо Чорноморському флоту Російської Федерації. про це сьогодні на прес-конференції заявили міністри закордонних справ України і РФ Петро ПОРОШЕНКО і Сергій ЛАВРОВ.

«Я хотів би задекларувати абсолютно відповідально, що Київ, так само як і Москва, не хочуть перегляду базових угод щодо Чорноморському флоту», - наголосив ПОРОШЕНКО у Москві, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що на переговорах сторони задекларували вірність принципам, які викладені в цих угодах.

За його словами, якщо виникатимуть питання щодо трактування цих угод, вони вирішуватимуться шляхом переговорів, а не через ЗМІ. ПОРОШЕНКО додав, що такий формат дискусії більш ефективний.

Крім того, він повідомив, що досягнута домовленість про регулярні засідання комітету з ЧФ РФ.

У свою чергу, ЛАВРОВ зазначив, що Москва також не ставить питання про перегляд угод щодо Чорноморському флоту.

Він сказав, що в угодах зафіксовані принципи, і на переговорах в рамках підкомісії з ЧФ РФ йтиметься про те, щоб узгодити чіткі процедури застосування цих угод на практиці.