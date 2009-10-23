Корвет «Тернопіль» вийшов на бойове патрулювання у Середземному морі

Корвет «Тернопіль» Військово-морських сил України у складі постійно діючого морського угрупування під прапором НАТО приступив до бойового патрулювання у рамках антитерористичної операції Альянсу «Активні зусилля» у Середземному морі, повідомив прес-центр командування ВМС.

Під час патрулювання екіпаж українського корабля у взаємодії з екіпажем фрегата грецьких ВМС «Саламіс» здійснюватиме опитування та оглядові операції щодо цивільних суден за стандартами НАТО. Дані, зібрані українськими військовими моряками, будуть надіслані у Морський оперативний центр у Неаполі та у Центр судноплавства НАТО, що у Нортвуді (Велика Британія), а також враховані при складанні загальної картини щодо обстановки із судноплавством у Середземному морі.

За час першого патрулювання екіпаж корвету «Тернопіль» відпрацює забезпечення універсальної (комплексної) оборони корабля, навчання з рятування людини, що опинилася за бортом, протичовнове стеження, нічне сигналовиробництво та тактичне маневрування у парі з грецьким кораблем.

За кілька діб з’єднання, до якого входить «Тернопіль», повернеться до грецької військово-морської бази Суда-Бей для поповнення запасів палива й продовольства.