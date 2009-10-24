До директора «Артеку» приставили охорону МВС - прес-секретар

До генерального директора Міжнародного дитячого центру "Артек" Бориса НОВОЖИЛОВА в лікарні в Києві приставлена охорона Міністерства внутрішніх справ, заявила УНІАН його прес-секретар Людмила ЛОЗОВА.

"Наскільки мені відомо, це зроблено у зв`язку з можливими погрозами для його (НОВОЖИЛОВА) життя", - сказала вона.

За даними прес-секретаря, охорона була виставлена ввечері 23 жовтня. Цього дня НОВОЖИЛОВ після інтенсивної терапії був переведений з реанімаційного відділення у звичайну палату.

За словами ЛОЗОВОЇ, охорону здійснюють два співробітники МВС у цивільному одязі.

"Зі слів генерального директора ми знаємо, що це представники МВС. Коли вони зайшли до генерального директора, вони показали йому постанову і документи", - повідомила прес-секретар НОВОЖИЛОВА.

НОВОЖИЛОВ був госпіталізований 18 жовтня після того, як правоохоронні органи в ході розслідування кримінальної справи про можливе розбещення неповнолітніх в "Артеку" почали обшукувати квартири його родичів у Києві.

За словами ЛОЗОВОЇ, за останні три роки у НОВОЖИЛОВА вже був інфаркт, він двічі переніс гострі серцеві напади.