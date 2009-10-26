Росія розвиватиме свій флот

Росія не збирається скорочувати, а навпаки - планує розвивати Чорноморський флот, про це член комітету Держдуми з питань оборони, голова загальноросійського Руху з підтримки флоту Михайло НЄНАШЕВ повідомив українським журналістам у Москві.

«Ми будемо розвивати інфраструктуру базування Чорноморського флоту, як в Криму, так і на російській території. У нас немає ніяких планів щодо згортання ЧФ. Стоїть питання лише про розвиток», - сказав НЄНАШЕВ.

Він пояснив, що під розвитком ЧФ мається на увазі не тільки формування, які базуються на території України, а й друга частина ЧФ, що базується в Краснодарському краї й на інших територіях.

Таку увагу до флоту депутат пояснив стратегічним значенням Чорного моря. «ЧФ ми будемо розвивати, оскільки Чорне море пов’язане з Середземним морем і Атлантикою, а Середземноморський регіон – це центр світових проблем, наприклад арабо-ізраїльська проблема. Тому ЧФ ми розглядаємо не з позицій, як потягатись з Україною, чи ще з кимось. ЧФ буде вирішувати ті завдання, які вирішуються в рамках усіх збройних сил», - сказав НЄНАШЕВ.

Відповідаючи на запитання про позицію Росії щодо долі ЧФ на території України після 2017 року, коли закінчиться термін дії договору, член комітету Держдуми з питань оборони повідомив, що у Москві зацікавлені у збереженні флоту в Криму.

«З точки зору Росії ми ставимо питання однозначно - пролонгація цього договору, і в російської сторони немає жодних сумнівів в цьому. Ви не покажете жодної заяви, в якій би російське керівництво заявляло про згортання ЧФ в Криму після 2017 року», - повідомив він.

Разом з тим НЄНАШЕВ відкинув твердження, що від ЧФ надходить загроза Україні, зокрема в контексті прийняття Росією поправок до закону «Про оборону», а також розробки нової Воєнної доктрини, в якій планується передбачити можливість застосування ядерної зброї у локальних конфліктах.

«І в новій, і в старій редакції Воєнної доктрини ми не вітаємо вступ наших сусідів в НАТО – на це немає підстав: Росія нікому не погрожує і не збирається це робити», - сказав депутат.

Він пояснив, що на Чорному морі діє статус без‘ядерної зони, а тому на суднах ЧФ РФ немає ядерної зброї. Крім того, Росію «більше цікавить питання Арктики та оборона країни по всіх напрямках». « і я не думаю що питання ЧФ в Криму має якесь особливе значення», - зауважив депутат.

«Якщо українське керівництво буде вести себе передбачувано, буде договороздатне, то у нас не буде жодних питань, пов‘язаних і з іншими видами озброєння, не говорячи вже про ядерне», - резюмував НЄНАШЕВ.