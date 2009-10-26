У справі про розбещення дітей один обвинувачений - батько
17:44, 26 жовтня 2009Крым
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Поки інших підозрюваних немає
У кримінальній справі про розбещення двох малолітніх дітей є лише один обвинувачений - їхній батько.
«У справі наразі є тільки один обвинувачений, більше ні обвинувачених, ні підозрюваних немає», - сказали УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Пояснюючи причину передачі цієї справи з Головного слідчого управління МВС у провадження Генпрокуратури, у прес-службі зазначили, що, згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу, відомство може витребувати у своє провадження будь-яку справу, тим більше, ту, яка набула широкого суспільного резонансу.
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