Артек вимагає покарати причетних до його дискредитації

Генеральний директор ”Артеку” Борис НОВОЖИЛОВ наполягає на притягненні до кримінальної відповідальності причетних до нанесення шкоди репутації міжнародного дитячого центру.

“Я категорично наполягаю на притягненні до відповідальності усіх, хто спаплюжив репутацію міжнародного дитячого центру “Артек”, та принесення ними публічних вибачень колективу, усій великій сім’ї “артеківців”, - сказав НОВОЖИЛОВ, слова якого цитує прес-служба “Артеку”.

Він направив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ та лідерам провідних політичних сил країни листи з вимогою дати оцінку та публічно засудити аморальні дії, що завдали шкоди державі, репутації “Артеку”.

НОВОЖИЛОВ наголосив, що “Артек” переживає серйозне випробування, оскільки вдруге за багаторічну історію свого існування опинився у центрі брудної кампанії, в результаті якої постраждали діти.

Вперше, нагадав він, подібні звинувачення на адресу “Артеку” були висунуті у 1937 році, тоді справа розсипалася через безпідставність. У НОВОЖИЛОВА складається враження, що історія радянського режиму повторюється в умовах незалежної України. ”На моє глибоке переконання, діти мають бути поза політикою, і втягування їх у будь-які політичні ігрища є аморальним”, - сказав директор “Артеку”.

Занепокоєння, за словами НОВОЖИЛОВА, викликає той факт, що політики, коментуючи вигадки та неперевірені факти, вішають ганебні ярлики на “Артек”.

“Артек” - це не просто українська дитяча здравниця, це невід’ємна частина міжнародної системи захисту прав і свобод дітей, унікальне середовище для формування особистості громадянина світу. Це підтверджено статусом “під егідою ЮНЕСКО” та штаб-квартири Всесвітньої Дитячої Ліги Націй. Тому я всіляко підтримую ініціативу всесвітньої співдружності “артеківців”, викладену в оприлюдненому зверненні щодо створення міжнародних інститутів громадського контролю за діяльністю “Артеку”, - сказав він.

НОВОЖИЛОВ наголосив: на сьогодні таку ідею підтримали понад сто тисяч людей з різних країн світу.