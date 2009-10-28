5 чоловік травмовано в Криму - автобус врізався в «Волгу»

П`ять осіб, у тому числі двоє дітей, отримали травми через зіткнення автобуса і легкового автомобіля на трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта в Криму.

Автобус «Мерседес» врізався в автомобіль «ГАЗ-31105», що рухався попереду в попутному напрямі, повідомила прес-служба Державтоінспекції Криму.

Аварія сталася ввечері у вівторок.

Внаслідок ДТП постраждали 38-річна, 17-річна і 6-річна мешканки Мелітополя - пасажирки автобуса, а також кримчани-пасажири легковика: 45-річний чоловік і 5-річний хлопчик.