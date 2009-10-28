Луценко не збирається озброювати меджліс

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО відкидає можливість надання дозволу членам меджлісу кримськотатарського народу на носіння зброї у зв’язку з погрозами екстремістського угруповання «Ат-Такфір валь-Хіджра».

«Ніякого озброєння будь-яких громадських організацій просто не може бути. В тому числі це стосується меджлісу кримськотатарського народу», - сказав ЛУЦЕНКО в Ужгороді.

Він нагадав, що міліція провела низку оперативно-розшукових заходів щодо виявлення терористичного угруповання на території Криму. Через розголошення секретності не вдалося провести ще низку заходів, а також затримати лідера угруповання.

При цьому, за словами міністра, у ході слідчих дій було встановлено план щодо організації вбивства керівника меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА та його першого заступника Рефата ЧУБАРОВА.

«З дозволу пана ДЖЕМІЛЄВА я оприлюднив цю інформацію і запропонував йому отримати охорону МВС. На цей момент можу заявити лише одна: охорона буде здійснюватися виключно Державною службою охорони МВС України, і виключно цим двом особам», - підкреслив ЛУЦЕНКО, наголосивши, що «ніякий меджліс ніхто озброювати не буде».

26 жовтня ЛУЦЕНКО заявив, що активісти «Ат-Такфір валь-Хіджра» «засудили до смерті» ДЖЕМІЛЄВА і його близьких соратників, а також готувалися здійснити ряд терористичних актів із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Міністр вважає, що меджліс є «серйозною загрозою» для «Ат-Такфір валь-Хіджра», оскільки «підтримує традиційний іслам» і критикує діяльність радикальних рухів.

Лідер меджлісу, народний депутат України ДЖЕМІЛЄВ відмовився від охорони, запропонованої МВС.

«Ці екстремісти є всього лише знаряддям у руках визначених і досить потужних спецслужб, які ставлять за мету дестабілізувати ситуацію в Україні. Тобто люди тут не мають особливого значення, а отже, охорона тієї чи іншої людини нічого не вирішить», - сказав він

Разом з тим, зазначив лідер кримських татар, «оскільки об`єктами переслідування обрали керівників меджлісу», він запропонував, «щоб усім 33 членам меджлісу було видано дозвіл на зберігання і носіння зброї».