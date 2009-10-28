Росію просять продавати Криму газ за внутрішньоросійськими цінами

Партія «Союз» закликає керівництво Росії розглянути питання про можливість поставок у 2009-2010 роках жителям Криму природного газу за внутрішньоросійськими цінами.

«Союз» від імені всіх жителів півострова звертається до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, голови уряду РФ Володимира ПУТІНА, голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА, до всіх росіян. Ми просимо розглянути питання про можливість поставок у 2009-2010 роках населенню Автономної Республіки Крим і жителям Севастополя природного газу, що поставляється ВАТ «Газпром» в Україну, за цінами, що діють для жителів Російської Федерації», - йдеться в заяві лідера партії, депутата кримського парламенту Льва МИРИМСЬКОГО.

На його думку, це дозволить уникнути комунальної катастрофи в Криму. «Соціально-економічна ситуація, що склалася в 2009 році на півострові, залишається вкрай напруженою. Напередодні початку опалювального сезону особливе занепокоєння жителів викликає висока вартість палива, передусім газу. Вона була висока й у минулі роки. Але раніше можливості кримського бюджету дозволяли дотувати комунальну сферу, покриваючи різницю між реальною вартістю газу й тарифами, які здатні сплатити кримчани. Сьогодні цієї можливості фактично немає», - вважає лідер «Союзу».

За словами МИРИМСЬКОГО, ускладнює ситуацію також те, що «офіційний Київ не зацікавлений у соціально-економічній стабільності Криму, оскільки це посилить автономію».

У цій ситуації, заявив лідер «Союзу», «кримчани з надією спрямовують погляди до Росії».