700 тонн продукції продадуть на ярмарку в Сімферополі

Понад 200 найменувань продуктів та товарів загальною вагою більш як 700 тонн за ціною на 10-15% нижчою за ринкову планується продати в Сімферополі на ярмарку в суботу.

Також відбудуться свята молодого вина, хліба, меду.

Осінні сільськогосподарські ярмарки будуть організовані і в інших кримських містах: Євпаторії, Феодосії та Ялті.

Продукцію до Сімферополя привезуть понад двох сотень господарств. Учасникам ярмарку компенсують витрати - вони отримають талони на бензин і дизпаливо, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.