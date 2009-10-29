700 тонн продукції продадуть на ярмарку в Сімферополі
10:45, 29 жовтня 2009Крым
0 0
За ціною на 10-15% нижчою за ринкову
Понад 200 найменувань продуктів та товарів загальною вагою більш як 700 тонн за ціною на 10-15% нижчою за ринкову планується продати в Сімферополі на ярмарку в суботу.
Також відбудуться свята молодого вина, хліба, меду.
Осінні сільськогосподарські ярмарки будуть організовані і в інших кримських містах: Євпаторії, Феодосії та Ялті.
Продукцію до Сімферополя привезуть понад двох сотень господарств. Учасникам ярмарку компенсують витрати - вони отримають талони на бензин і дизпаливо, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter