700 тонн продукції продадуть на ярмарку в Сімферополі

10:45, 29 жовтня 2009
Крым
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За ціною на 10-15% нижчою за ринкову

Понад 200 найменувань продуктів та товарів загальною вагою більш як 700 тонн за ціною на 10-15% нижчою за ринкову планується продати в Сімферополі на ярмарку в суботу. 

Також відбудуться свята молодого вина, хліба, меду. 

Осінні сільськогосподарські ярмарки будуть організовані і в інших кримських містах: Євпаторії, Феодосії та Ялті. 

Продукцію до Сімферополя привезуть понад двох сотень господарств. Учасникам ярмарку компенсують витрати - вони отримають талони на бензин і дизпаливо, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

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