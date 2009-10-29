Грач вважає імітацією боротьбу з екстремістами в Криму

Імітацією боротьби вважає розгорнуту в даний час кампанію проти ісламських екстремістів лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ.

«Я не вірю, що різні прес-конференції, що розігруються сьогодні, на цю тему сигналізують про початок з боку влади справжньої боротьби. Це, впевнений, лише імітація», - говориться в коментарі народного депутата.

Комуніст нагадав, що він ще кілька років тому заявляв: екстремісти активізувалися в Криму.

«Я як народний депутат офіційно ставлю питання перед міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, перед головою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ - поясніть, чому залишився під сукном мій депутатський запит, в якому було порушене питання про те, що ваххабіти, ісламські екстремісти, починаючи з 2002 року, особливо в 2003-2004, підняли голову в Криму? Чому мої звернення на цю тему не знайшли державного правового підходу?», - заявив ГРАЧ.

Він зазначив, що боротьбу з активістами радикальних рухів треба було починати в той час, тоді ситуації не дали б розвинутися «до такої запущеної стадії, як сьогодні».

ГРАЧ пов`язує «галасливі заяви» про підготовку вбивства лідера кримськотатарського меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА з початком виборчої кампанії.

«Можна сказати, що так, пропущено момент, коли ця зараза (екстремісти) прийшла до Криму з відомим гаслом всесвітнього халіфату, можна про це говорити. Але чому тоді ви це хоча б у травні не починали, а почали в передвиборну кампанію? Про що це говорить? Це свідчить про те, як я говорив упродовж ряду років неодноразово, що кримську ситуацію підриватимуть. Що Крим їм потрібний палаючий, немирний, а підривати його будуть, через такого роду, в міжнаціональних сутичках, через терористичні акти, що готуються. Через те, що якесь угруповання, що співробітничає з Талібаном і «Аль-Каїдою», мало намір, виявляється, знищити ДЖЕМІЛЄВА, і через всякі інші чутки, байки», - вважає комуніст.

26 жовтня на прес-конференції в Сімферополі міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що активісти руху «Ат-Такфір валь-Хіджра» «засудили до смерті» ДЖЕМІЛЄВА і його найближчих соратників, а також готувалися здійснити ряд терористичних актів.

В результаті спецоперації затримано двох підозрюваних у тероризмі: «емір джихаду по Україні» і активний член руху «Такфір».