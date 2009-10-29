Призначено додатковий потяг до Криму

На ці вихідні

Південна залізниця для поліпшення обслуговування пасажирів призначила на ці вихідні додатковий поїзд №529/534 сполученням Харків – Сімферополь. Як інформує прес-служба залізниці, потяг відправиться з Харкова 30 жовтня о 22:09, прибуде до Сімферополя 31 жовтня о 06:48. З Сімферополя поїзд відправиться 31 жовтня о 21:11, до Харкова прибуде 1 листопада о 07:23.

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