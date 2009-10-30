В Артеку пройде перша асамблея Всесвітньої дитячої ліги націй

Перша Генеральна асамблея Всесвітньої дитячої ліги націй відбудеться влітку 2010 року в рамках Міжнародного дитячого фестивалю “Змінимо світ на краще!” в “Артеку”.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра, виконавчий директор МГО “Всесвітня дитяча ліга націй” Валентина ДОВЖЕНКО.

Вона зауважила, що рішення про створення Ліги було ухвалене 31 липня поточного року під час фестивалю “Змінимо віт на краще!”.

Діти з 50 країн світу вирішили за допомогою Ліги створити дієвий механізм участі дітей у прийнятті та реалізації рішень, що безпосередньо стосуються їх інтересів. “Юні миротворці зазначають, що на превеликий жаль, в країнах, які вони представляють, мають місце факти порушення прав дітей на освіту, свободу вибору, особисту безпеку, приватне життя”, - сказала вона.

6 жовтня Мін’юст зареєстрував Лігу, а 8-9 жовтня вона була презентована під час ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю прийняття Конвенції ООН про права дитини у Женеві.

“Артек” обрано штаб-квартирою організації.

“Для нас дуже важливо, що саме в Україні, яка останнім часом демонструє миротворчі ініціативи, буде розташована штаб-квартири Ліги”, - сказав керівник центру перспективного розвитку “Артеку” Віктор КНИШ.

За його словам, подія, що відбудеться наступного року, набуває особливої ваги, оскільки у 2010 році відзначатиметься 85-річчя “Артеку”.

“До початку проведення Генеральної асамблеї ми знайдемо декілька найважливіших питань, які потребують першочергового виконання”, - сказав головуючий у Всесвітній дитячій лізі націй, учень Черкаської гімназії №1, В’ячеслав ЛІНІНГ.