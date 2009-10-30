В Україні – епідемія грипу A/H1N1

В Україні розпочалася епідемія високо патогенного грипу A/H1N1, про це в інтерв’ю УНІАН заявив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

“За попередніми результатами, ми констатуємо, що Україна увійшла у світову пандемічну зону, і (в країні) починається епідемія Каліфорнійського грипу, або грипу A/H1N1,” – зазначив КНЯЗЕВИЧ.

В країні буде створено надзвичайну протиепідемічну комісію, вжито протиепідемічні, карантинні заходи. “Я буду доповідати керівництву держави про ситуацію, яка вийшла за межі епідемічного порогу. Напевно розглядатимуться питання карантизації чи подовження канікул у школах та інститутах. Ми звертатимемось до населення з рекомендаціями обмежити відвідування громадських зібрань”, – сказав КНЯЗЕВИЧ.

Міністр закликав населення України не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів.

“Люди помирали лише тому, що не зверталися вчасно до лікарів. Хворі викликали лікаря на 5-7 день хвороби, коли вже допомогти людині не можна”, – сказав КНЯЗЕВИЧ.

На запитання, чи знають українські лікарі, як саме лікувати грип A/H1N1, міністр завірив, що наші медики компетентні у цих питаннях.

“Ми дуже активно зараз працюємо з лікарями. МОЗ затвердило протоколи лікування, що робити, як надавати допомогу”, – зазначив КНЯЗЕВИЧ.