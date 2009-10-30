У школах запроваджується карантин

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє забезпечити всіх українців захисними масками від грипу.

За результатами засідання уряду було ухвалено спеціальну постанову про запобігання розповсюдження грипу на території України.

У постанові, перш за все, йдеться про профілактичні заходи, яких необхідно усім дотримуватись. Головним з них, за словами прем’єра, є рекомендація користуватися захисними масками.

ТИМОШЕНКО пообіцяла, що ними буде забезпечена вся територія України, і всі підприємства, які можуть їх виготовляти, вже отримали необхідні замовлення.

Також прем’єр наголосила на низці інших запобіжних заходів. Серед них - запровадження тритижневого карантину в усіх навчальних і дошкільних закладах. Крім того, за її словами, запроваджено заборону на проведення масових заходів по всій території України.