Церква закликає не святкувати Хеллоуїн

Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви Московського патріархату закликає молодь не святкувати Хеллоуїн.

«Православна церква закликає всіх своїх вірних прихожан, усіх, хто вважає себе християнином і всіх наших співвітчизників, висловити свій протест проти цього ”свята”, не брати ніякої участі в діях, спрямованих на поклоніння сатані навіть у жартівливій формі, а батьків - не допускати, щоб їхні діти брали участь у подібних заходах, що проводяться в школах та інших навчальних закладах», - сказано в зверненні прес-служби єпархії.

Хеллоуїн відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Прийнято надягати костюми нечистої сили й влаштовувати маскаради. Невід`ємний символ Хеллоуїна - гарбузова голова. Свято широко відзначають на Заході, останнім часом воно почало користуватися популярністю в молодіжному середовищі України.

У єпархії зазначають, що Хеллоуїн «є духовно небезпечним для будь-якої людини, оскільки люди, які беруть участь у ньому, принижують і знищують образ Божий в собі». «Саме тому язичники, сатанисти, чаклуни й відьми вважають цей день своїм. Мало того, американська церква сатани оголосила цей день своїм конфесійним святом», - сказано в заяві.