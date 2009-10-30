Бал хризантеми в Криму (фото)
14:47, 30 жовтня 2009Крым
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Культурі - 2,5 тисячі років
У Нікітському ботанічному саду - бал хризантеми.
Культурі хризантеми 2,5 тисячі років. Хризантема - традиційна квітка для Південно-Східної Азії.
Виставка хризантеми просто неба - унікальна щорічна подія, яка відбувається в Нікітському ботсаду з 1953 року.
У експозиціях демонструються багаточисельні сорти хризантеми.
Завдяки красі і різноманітності квітів виставка відома далеко за межами Криму.
Фото Олексія Сувірова, УНІАН
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