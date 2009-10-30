Бал хризантеми в Криму (фото)

У Нікітському ботанічному саду - бал хризантеми.

Культурі хризантеми 2,5 тисячі років. Хризантема - традиційна квітка для Південно-Східної Азії.

Виставка хризантеми просто неба - унікальна щорічна подія, яка відбувається в Нікітському ботсаду з 1953 року.

У експозиціях демонструються багаточисельні сорти хризантеми.

Завдяки красі і різноманітності квітів виставка відома далеко за межами Криму.

Фото Олексія Сувірова, УНІАН