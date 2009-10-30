За даними Міністерства охорони здоров’я, пандемічний грип А/H1N1 вражає, передусім, молоде працездатне населення. Вік більшості померлих сягає від 20 до 50 років, є і випадки смерті 2-х дітей.

Про це йдеться у коментарі міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА щодо ситуації, яка склалася внаслідок розповсюдження вірусу А/H1N1 Каліфорнія в Україні.

Станом на 30 жовтня на ГРВІ в Україні захворіли більш як 81 тис. людей, померли 33 особи.

За словами міністра, особливістю епідпроцесу є ураження вагітних з трагічними наслідками – загибеллю плоду, а у 2-х випадках і матері.

Взагалі групами ризику захворювання є люди працездатного віку, вагітні, діти раннього віку та особи похилого віку, які, як правило, не вражаються масово, але мають високий ризик ускладнень та смертності, наголошує міністр.

Ускладнюється перебіг захворювань у разі наявності супутніх серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання, цукрового діабету, послаблення імунної системи, ожиріння тощо.

За словами міністра, друга особливість вірусу – швидке розповсюдження по території. Випадки вже реєструються у Вінницькій, Хмельницькій, Закарпатській, Рівненській областях.

Третя – блискавичний перебіг від початку до розвитку нетипової пневмонії, яка у разі виникнення дуже важко піддається лікуванню.

За словами КНЯЗЕВИЧА, лікарі-практики бачили клінічну картину вірусної пневмонії, лабораторне підтвердження діагнозу є технологічно досить складним, тривалим по часу. Однак, на сьогодні, маючи попередні результати лабораторних досліджень, ми можемо говорити про поширення в Україні вірусу грипу (А H1N1 Каліфорнія), пандемія якого сьогодні охопила країни світу.

Так, за даними Всесвітнього організації охорони здоров’я, в світі вже зареєстровано 417 тис. 813 тільки лабораторно підтверджених випадків захворювань людей, викликаних пандемічним вірусом (А/H1N1 Каліфорнія), з них 5 тис. 455 закінчилися смертю пацієнтів, повідомив КНЯЗЕВИЧ.

Дані розвитку епідпроцесу в уражених областях України, клінічна картина перебігу захворювання, попередні результати лабораторних досліджень дозволяють з високим ступенем достовірності зробити висновок:

по-перше: в країні розпочався активний епідпроцес на гострі вірусні респіраторні інфекції з циркуляцією збудників як сезонного, так і пандемічного грипу (А/H1N1 Каліфорнія),

по-друге: кількість захворювань в цих областях перевищила епідемічний поріг, що на 2-3 місяці випереджує попередні роки,

по-третє: наявна інформація дає підстави прогнозувати швидке поширення інфекції на всю територію України,

по-четверте: очікується значна кількість захворілих в короткий проміжок часу, з високим відсотком тяжкого перебігу захворювання та кількістю летальних випадків.