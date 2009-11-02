Міліція просить позбавити Аронова депутатських повноважень

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить позбавити Рувіма АРОНОВА повноважень депутата кримського парламенту у зв`язку з набуттям чинності звинувачувального вироку суду.

«Головне управління МВС в Криму сподівається, що більше не побачимо АРОНОВА у числі депутатів Верховної Ради Криму», - відзначає МОСКАЛЬ у листі до спікера Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА.

У вересні 2002 року АРОНОВ, перебуваючи за кермом автомобілем «Мерседес», на автодорозі Сімферополь-Євпаторія скоїв наїзд на жінку і зник з місця аварії. Жінка загинула.

4 серпня 2009 року Сімферопольський районний суд визнав АРОНОВА винним і засудив.

13 жовтня колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Криму не задовольнила апеляцію адвокатів АРОНОВА на рішення райсуду, вирок суду першої інстанції залишила без зміни.

АРОНОВА обрано до парламенту автономії від виборчого блоку «Блок Куніцина». Зараз він не є членом жодної з депутатських фракцій.

22 вересня міліція Криму повідомила, що Апеляційний суд Одеської області розпочав розгляд кримінальної справи щодо учасників організованого злочинного угруповання «Черевики», яка наприкінці 1990-х років вела активну боротьбу за переділ сфер кримінального впливу на кримському півострові. Справу порушено за статтями «створення злочинної організації» і «бандитизм». На лаві підсудних - 18 осіб, серед них АРОНОВ.