Підпільну АЗС закрили в Криму
14:21, 02 листопада 2009Крым
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Податкова вилучила 12 тонн бензину
Діяльність «підпільної» автозаправної станції припинили співробітники податкової міліції кримського міста Джанкой.
АЗС, що належить одному з приватних підприємств, не була документально введена в експлуатацію, але при цьому реалізовувала бензин та дизпаливо в селі.
Згідно з протоколом, податківці вилучили близько 12-ти тонн бензину різних марок і більше тонни дизпалива. Вони описали і АЗС, повідомила прес-група Управління податкової міліції кримської податкової.
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