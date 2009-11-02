Підпільну АЗС закрили в Криму

Діяльність «підпільної» автозаправної станції припинили співробітники податкової міліції кримського міста Джанкой.

АЗС, що належить одному з приватних підприємств, не була документально введена в експлуатацію, але при цьому реалізовувала бензин та дизпаливо в селі.

Згідно з протоколом, податківці вилучили близько 12-ти тонн бензину різних марок і більше тонни дизпалива. Вони описали і АЗС, повідомила прес-група Управління податкової міліції кримської податкової.