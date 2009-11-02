S&P переглянуло рейтинг Криму

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s змінило прогнози щодо рейтингів Автономної Республіки Крим, а також Дніпропетровська, Луганська і Івано-Франківська з «позитивного» на «стабільний» і щодо рейтингів Львова і Одеси – з такого, що «розвивається» на «негативний».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рішення вийшло за зміною прогнозу щодо України з «позитивного» на «стабільний» у зв`язку із виникненням невизначеності щодо виконання умов угоди з Міжнародним валютним фондом про надання країні стабілізаційного кредиту.

Прогноз щодо Києва залишається «негативним».

Рейтинги за зобов`язаннями в національній та іноземній валютах, а також за національною шкалою всіх семи регіональних і місцевих органів влади (РМОВ) підтверджено.

У повідомленні вказується, що рівень рейтингів відображає вкрай високу залежність даних РМОВ від рішень центрального уряду, що стосуються їх дохідних джерел і витратних повноважень, а також той факт, що для підтримки ліквідності ці РМОВ використовують трансферти центрального уряду та казначейські позики.

У всіх випадках рейтинги враховують припущення агентства про збереження безперешкодного доступу даних РМОВ до короткострокових казначейських позик, використовуваних для підтримки ліквідності, зокрема для фінансування найважливіших поточних витрат і виплат з обслуговування боргових зобов`язань.

S&P відзначає, що Крим, а також Дніпропетровськ, Луганськ і Івано-Франківськ не мають або мають украй незначні зобов`язання з погашення й обслуговування боргу в 2009-2010 роках, тому прогноз щодо їх рейтингів визначено як «стабільний». Якщо ці РМОВ і далі проводитимуть обережну фінансову політику й консервативно підходитимуть до запозичень, то їх рейтинги і рейтингові прогнози, швидше за все, змінюватимуться відповідно до рейтингових дій по суверенному уряду.

За інформацією рейтингового агентства, Одеса і Львів проводять агресивнішу боргову політику. Одеса вже піддається валютному ризику із своїх прямих боргових зобов`язань. Львів планує залучити великі запозичення (у гривні) для підготовки до чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». Прогнози щодо Одеси й Львова в даний час «негативні», оскільки позитивні рейтингові дії щодо цих міст неможливі доти, доки не зміняться в кращий бік рейтинги або прогноз щодо рейтингів суверенного уряду. Якщо ці два РМОВ утримають свої витрати на обслуговування й погашення боргу на невисокому рівні, то прогнози щодо них можуть бути змінені на «стабільні». А якщо борг, особливо короткостроковий, буде рости швидше, ніж нині очікується, і (або) якщо управління валютним ризиком буде недостатньо продуманим, то рейтинги Львова і Одеси або прогнози щодо них можуть змінитися на гірші.

Крім того, наголошується, що прогноз «негативний» щодо Києва відображає структуру боргу і, зокрема, підвищений рівень валютних ризиків, а також низьку ліквідність і показники виконання бюджету міста, що погіршуються. «Наш рейтинговий сценарій для Києва грунтується на припущенні, що уряд України надасть цьому місту своєчасну і достатню підтримку, яка дасть йому змогу пролонгувати, рефінансувати або виплатити кредит в обсягу 750 млн. грн., що підлягає погашенню в грудні 2009 року», – сказано в повідомленні S&P.