Корвет «Тернопіль» вийшов на операцію НАТО без грошей на пальне

У 2009 році бойова підготовка Збройних сил України профінансована лише на 8% від мінімальної потреби.

Про це в ефірі програми “Нова армія” на Першому національному каналі заявив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван МАРКО.

За його словами, сьогодні Збройні сили фінансуються фактично лише за трьома напрямками: грошове забезпечення особового складу, на 75% виділяються бюджетні кошти на харчування військовослужбовців та на 62% фінансуються комунальні видатки.

“Все решта – на рівні 25-30%. А такі питання, як бойова підготовка, як підготовка військ взагалі в цілому є на рівні 8%”, - констатував директор Департаменту фінансів Міноборони.

За його даними, із майже 400 літаків, які сьогодні є у ЗСУ, літає 72.

“При цьому льотчики налітають за рік 14 годин. І це в нас вважається за досягнення. Це не є нормально”, - зауважив І.МАРКО і уточнив, що літають лише ті літаки, які забезпечують бойове чергування з прикриття важливих державних об’єктів.

“Все решта – зупинено. Я не говорю про основні сили (Основні сили оборони, як функціональна компонента ЗСУ – УНІАН). Основні сили взагалі на рівні десь 3,5-4% фінансуються. Про це всі знають. Я не говорю зараз про розвиток озброєння, військової техніки, там взагалі нуль. Правда, ситуація покращилась у цьому році – 928 млн. нам виділили за рахунок Стабілізаційного фонду”, - сказав І.МАРКО.

Він навів приклади, що зараз Міноборони ледь може забезпечити нагальні потреби життєдіяльності військ.

“Призиваємо людей – нема в що вдягнути. Нема чим помити солдатів. Корвет “Тернопіль” зараз вийшов у Середземне море, де бере участь в операції НАТО “Активні зусилля”. Вийшли без грошей, де не буде чим заправити корабель. Зараз бігом перерахували 3,5 млн. грн. щоб конвертували, віддали зараз валюту для того, щоб забезпечити кораблю живучість”, - повідомив І.МАРКО.

На його переконання, “Збройні сили не можуть функціонувати і розвиватися з такими ресурсами, які сьогодні є”.

Він наголосив, що на оборону у 2010 році, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, має бути передбачено не менше 20,8 млрд. грн.

“Із них 19,8 – це для Міністерства оборони, це для Збройних сил. Ці кошти мають бути по загальному фонду. Якщо цього ресурсу не буде, то, власне кажучи, поки що я не розумію і не знаю, що ми зробимо і як забезпечимо життя військових”, - підсумував І.МАРКО.