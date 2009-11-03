В Україні від грипу і його ускладнень померла 71 особа

В Україні внаслідок захворювань на грип та його ускладнень померла 71 особа.

Як передає кореспондент УНІАН. про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.

"Станом на 2 листопада грипом захворіло 19,189 тис. людей, а ГРВІ – 236,327 тис. Всього (на грип та ГРВІ) – 255,516 тисяч. На сьогоднішній день померла 71 людина", - сказала ТИМОШЕНКО.

Водночас голова уряду наголосила, що, згідно зі статистикою, за 9 місяців 2009 року тільки на грип захворіло 163,091 тис. осіб проти 462,198 тис. осіб за 9 місяців 2007 року.

"За 9 місяців 2007 року померли від грипу та його ускладнень 4720 людей. За 9 місяців 2009 року померли від грипу та його ускладнень 3822 людини. Це статистика, яка зафіксована Держкомстатом", - повідомила вона.

За словами ТИМОШЕНКО, епідеміологічний стан та карантин у 9 областях України був введений через перевищення епідеміологічного порогу захворюваності.