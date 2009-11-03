Протигрипозних ліків немає
Податкова перевірили 68 аптек
Співробітники податкової Криму за два дні перевірили 68 аптек, скрізь відсутні основні протигрипозні препарати.
«В усіх перевірених аптеках встановлена відсутність основної групи препаратів», - сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації в Криму.
У тих аптеках, де є ампіцилін, рукавички, шприци, ціни на них завищені на 5-10% від встановлених для роздробу.
Крім того, виявлено 10 випадків порушення порядку проведення розрахунків за готівку.
Про відсутність ліків і підвищення цін податківці повідомили в штаб керівництва з боротьби з вірусом грипу А/Н1N1, який створено при Міністерстві охорони здоров`я Криму, для вирішення питання про відкликання ліцензій.
На аптечних спекулянтів кримчани можуть скаржитися за цілодобовим телефоном: (0652) 51-20-63.
ДПА в Криму проводить перевірки аптек автономії за дорученням уряду з метою контролю за цінами на основні протигрипозні препарати й вироби медичного призначення в роздрібній торгівлі.
У Криму реалізацією лікарських препаратів займається близько двох тисяч торгових об`єктів.