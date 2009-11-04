У горах Криму сильний сніг

Штормове попередження оголошено в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов в середу і четвер.

"4 і 5 листопада на території автономії очікуються сильні зливи і грози, в горах - сильний сніг", - повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

За даними українського гидрометцентра, в середу і четвер на півострові місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вдень 5 листопада 10-15 градусів тепла, вночі 4-9 градусів тепла.