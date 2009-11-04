Губернатори погиркались із Тимошенко

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ вважає, що проведення селекторних нарад з приводу грипу сприяє виникненню паніки серед населення.

«Те, що ми проводимо цей селектор, - це тільки нагнітає ситуацію. Ми цю інфекцію розносимо по всій країні. Юлія Володимирівна, ми не лікарі, тому хай лікуванням займаються лікарі, а не політики», - сказав АСАДЧЕВ на нараді з питань запобігання епідемії грипу, що проходила під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

У відповідь на це ТИМОШЕНКО сказала: «Пан АСАДЧЕВ очолює штаб кандидата в Президенти ЮЩЕНКА і одержав завдання розвалювати роботу. Це я розумію і віддаю собі повний звіт у тому що відбувається. Припиніть, будь ласка, розвалювати державу».

Губернатор Херсонської області Борис СИЛЕНКОВ приступив до доповіді про ситуацію з розповсюдженням грипу у своєму регіоні зі слів: «Ви добре знаєте, що ситуація в області керована і стабільна. Доповідь закінчена. Я теж очолюю штаб Віктора ЮЩЕНКА».

У ЮЩЕНКА заявляють, що керівником виборчого штабу в Полтавській області є не губернатор області АСАДЧЕВ, а заступник голови Полтавської обласної ради Петро ВОРОНА.