День російської єдності у Севастополі не святкували

Громадська організація «Російська оборона Севастополя» у зв`язку з судовим рішенням не проводила раніше призначені нею заходи, присвячені святу РФ - Дню народної єдності, зокрема, «Російський марш».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з лідерів організації Михайло БРІЦИН.

Після того, як організація виграла перший суд у Ленінської районної державної адміністрації в Севастополі, активісти сподівалися провести мирну акцію на площі Нахімова з покладанням квітів на Графській пристані.

«Планували вивести на площу досить багато людей, близько 300-400 осіб. Однак вчора було рішення суду про скасування усіх заходів у Севастополі і, зокрема нашого, у зв`язку з відомою постановою Кабінету міністрів від 30 жовтня про обмеження проведення масових заходів на території України у зв`язку з епідемією грипу», - сказав БРІЦИН.

«Ми не залишали надії, що все ж зможемо провести акцію, але після того, як о 16.00 у вівторок до мене приїхали представники виконавчої служби Управління юстиції у супроводі двох міліціонерів, ми вирішили не йти проти закону і відмовитися від проведення заходу», - сказав він.