ДАІ Криму очікує сплеск дитячої аварійності через карантин у школах

Державтоінспекція Криму не виключає збільшення аварій за участю дітей внаслідок тритижневого карантину в школах, запровадженого в Україні через грип.

«Зараз усі навчальні заклади закрили на карантин. Більша частина дітей залишилася без нагляду дорослих і не засиджується вдома. Вже зараз ми помічаємо все більше і більше дітей, що пересуваються групами дорогами і вулицями. Вони втрачають пильність: перебігають дорогу, не звертають уваги на світлофори, “літають” на велосипедах і скутерах на проїжджій частині. А тут і до біди недалеко», - йдеться у зверненні прес-служби кримської ДАІ.

Державтоінспекція просить батьків не залишати дітей без уваги і нагадати їм про правила дорожнього руху.

Автомобілістів закликають бути особливо уважними. «Бути готовим до появи дітей на дорозі, зуміти вчасно зупинити автомобіль, отже, врятувати дитяче життя», - сказано в зверненні.

З початку року на кримських дорогах сталося 226 аварій за участю неповнолітніх, 34 дитини загинули і 387 постраждали.