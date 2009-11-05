Марлеві маски шиють підпільно
12:12, 05 листопада 2009Крым
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Три гривні за штуку
Діяльність підпільного цеху з пошиття одноразових масок з медичної марлі виявили і припинили в Криму співробітникі податкової міліції.
"Пиватний підприємець з Красноперекопська виготовляв маски і реалізовував по 3 гривні за штуку. Ця ціна перевищує граничну відпускну ціну", - повідомляє прес-служба кримської податкової.
На "масковому" виробництві були відсутні документи.
Матеріали перевірки буде передано до суду.
Крім того, кримські податківці провели 112 перевірок суб`єктів господарської діяльності, що працюють на ринку медичних препаратів.
Виявлено 14 порушень законодавства, в 12 випадках зафіксовано перевищення граничних цін на групу медичних препаратів, необхідних для лікування грипу і ГРВІ.
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