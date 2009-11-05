Марлеві маски шиють підпільно

Діяльність підпільного цеху з пошиття одноразових масок з медичної марлі виявили і припинили в Криму співробітникі податкової міліції.

"Пиватний підприємець з Красноперекопська виготовляв маски і реалізовував по 3 гривні за штуку. Ця ціна перевищує граничну відпускну ціну", - повідомляє прес-служба кримської податкової.

На "масковому" виробництві були відсутні документи.

Матеріали перевірки буде передано до суду.

Крім того, кримські податківці провели 112 перевірок суб`єктів господарської діяльності, що працюють на ринку медичних препаратів.

Виявлено 14 порушень законодавства, в 12 випадках зафіксовано перевищення граничних цін на групу медичних препаратів, необхідних для лікування грипу і ГРВІ.