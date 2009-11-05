Парламент Криму виділив 1 млн. грн. на боротьбу з грипом та ГРВІ
14:00, 05 листопада 2009Крым
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На препарати, вакцини й експрес-тести
Верховна Рада Криму виділила 1 млн. грн. на протиепідеміологічні заходи в автономії.
Таке рішення ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні кримського парламенту.
«На 600 тисяч гривень буде придбано противірусні препарати, протигрипозні вакцини й експрес-тести. На 400 тисяч гривень куплять пересувне рентгенівське обладнання й апарати для штучної вентиляції легенів для дорослої та дитячої інфекційних лікарень», - повідомив журналістам міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНІЧ.
В автономії вірус грипу A/H1N1 не зафіксовано.
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