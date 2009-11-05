Парламент Криму виділив 1 млн. грн. на боротьбу з грипом та ГРВІ

Верховна Рада Криму виділила 1 млн. грн. на протиепідеміологічні заходи в автономії.

Таке рішення ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні кримського парламенту.

«На 600 тисяч гривень буде придбано противірусні препарати, протигрипозні вакцини й експрес-тести. На 400 тисяч гривень куплять пересувне рентгенівське обладнання й апарати для штучної вентиляції легенів для дорослої та дитячої інфекційних лікарень», - повідомив журналістам міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНІЧ.

В автономії вірус грипу A/H1N1 не зафіксовано.