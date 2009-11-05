Тимошенко чекає ще пташиний грип

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що епідемія грипу в Україні припиниться через 3-4 тижні.

ТИМОШЕНКО відзначила, що надію на це дає аналіз статистики проходження таких епідемій у минулі роки, згідно з якою впродовж трьох тижнів відбувається наростання епідемії, відтак упродовж тижня зберігається пікова ситуація, після чого впродовж трьох тижнів епідемія йде на спад.

«Ми з вами зараз маємо приблизну орієнтацію за часом. Я думаю, що ми зараз вже досягли більш-менш зрозумілої стабільності, і тепер у нас наступлять три тижні, коли відбуватиметься поступовий спад (епідемії), і ми бачитимемо доведення ситуації до нормальної», - сказала ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона наголосила, що сьогодні не можна розслаблятися ні на мить, оскільки за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров`я в Україні очікуються ще два сплески захворювань на грип, у тому числі й пташиний.

«Тому всі зараз інструменти організаційні і фінансові, які ми напрацьовуємо, вони повинні діяти», - сказала ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що необхідно забезпечити резерв пов`язок удвічі більший, ніж кількість населення, а також резерв усіх необхідних лікарських препаратів.

ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні на достатньому рівні організована робота лікарень і постачання медустанов препаратами.

Як повідомляв УНІАН, керівник бюро ВООЗ в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ відзначив, що за оцінками організації, в Україні, як і в усьому світі, буде три хвилі грипу A/H1N1: перша - зараз, друга - навесні, а третя - восени наступного року.

ПОКАНЕВИЧ вважає доречним продовження карантинних заходів у західних областях України і введення карантинного режиму там, де показник захворюваності найближчим часом може перевищити епідемічний поріг, а також негайну імунізацію населення від "свинячого" грипу.