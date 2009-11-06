Для сотні львівських дітей продовжили відпочинок в Артеку

20:05, 06 листопада 2009
Крым
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Все сплатить держава

102 дітям з Львівської області продовжать перебування в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (Крим). 

Такий наказ у п`ятницю підписав міністр у справах сім`ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО. 

Це зроблено для уникнення поширення епідемії грипу і гострих респіраторних захворювань, повідомляє прес-служба міністерства. 

Відповідно до документа, продовжено перебування в "Артеку" за згодою батьків 102 дітей з 9 листопада строком на 21 день. 

Відпочинок оплачується за рахунок коштів держбюджету.

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