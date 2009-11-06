Для сотні львівських дітей продовжили відпочинок в Артеку

102 дітям з Львівської області продовжать перебування в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (Крим).

Такий наказ у п`ятницю підписав міністр у справах сім`ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО.

Це зроблено для уникнення поширення епідемії грипу і гострих респіраторних захворювань, повідомляє прес-служба міністерства.

Відповідно до документа, продовжено перебування в "Артеку" за згодою батьків 102 дітей з 9 листопада строком на 21 день.

Відпочинок оплачується за рахунок коштів держбюджету.