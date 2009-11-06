Для кожного десятого українця 7 листопада є найбільшим святом

Для кожного десятого громадянина України 7 листопада - день святкування Жовтневої революції - є найбільшим святом.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

9,9% респондентів назвали 7 листопада найбільшим святом, а понад чверть опитаних (27%) - таким самим святом, як і нинішні офіційні свята.

Для половини населення України (51%) цей день є звичайним днем, а 7,4% респондентів сприймають цей день як день пам’яті жертв комуністичних репресій. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

У Центрі Разумкова зазначають, що за останні 7 років знизилася кількість тих, хто вважає цей день святом. У 2002 році 16,3% респондентів вважали 7 листопада найбільшим святом, а 35% - таким самим, як і нинішні офіційні свята. Як звичайний день його сприймали 38,6% опитаних і лише частка тих, хто сприймає цей день як день пам’яті жертв комуністичних репресій не змінилася, (7,4%).

Експерти зазначають, що у ставленні до цього дня чітко простежується залежність від віку респондента: чим старша вікова група, тим частіше її представники сприймають 7 листопада як свято. Серед опитаних у віці 60 років і старше 20,7% вважають цей день найбільшим святом, а 28,8% вважають його звичайним днем. Водночас переважна більшість респондентів віком 18-29 років (71%) вважають 7 листопада звичайним днем, і лише 2% сприймають його як найбільше свято, а 13,6% - як і нинішні офіційні свята.

Ставлення людей до 7 листопада відрізняється також залежно від регіону. Найбільшим святом його вважають 18,9% жителів Південного та 14,2% жителів Східного регіону, 6,8% жителів Центрального та 0,5% жителів Західного регіону. Як звичайний день 7 листопада сприймають 60,9% респондентів на Заході, 52,3% - у Центрі, 48,6% - на Сході та 40,7% опитаних у Південному регіоні. У Західному регіоні значно частіше, ніж на решті території України сприймають 7 листопада як день пам’яті жертв комуністичних репресій (18%). На Сході цей показник складає 6,2%, у Центрі - 5,2%, а на Півдні - 1,3%.

Дослідження проведене соцслужбою Центру Разумкова з 19 по 26 жовтня. Опитано 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%. Дослідження проведене за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Для порівняння використані результати дослідження проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 28 жовтня 2002 року в усіх регіонах України. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.