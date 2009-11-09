Яценюк заліз у танк і вважає себе серйозним гравцем

Кандидат на пост президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає себе серйозним гравцем на президентських виборах, проти якого бореться як Партія регіонів, так і Блок Юлії Тимошенко.

«Проти мене борються дві кланові групи - це Партія регіонів і БЮТ. Іноді складається враження, що в них спільний штаб», - сказав ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Сімферополі.

На його думку, «регіонали» і «бютівці» за допомогою схеми - рейтинг у ЯЦЕНЮКА падає не щогодини, а щосекунди - хочуть впливати на свідомість українців.

При цьому, заявив керівник «Фронту змін», «національні лідери на рейтинг не дивляться», рейтинг буде видно безпосередньо на виборах. «До 17-го числа (день виборів 17 січня 2010 року) вони (Партія регіонів і БЮТ) активно боротимуться з третім серйозним гравцем», - заявив ЯЦЕНЮК.

«Усі попередні вибори в Україні були, зазвичай, між двома політиками. Тут з`явився третій. Що роблять, коли з`являється третій? Двоє об`єднуються і його активно виштовхують. Ви побачите дуже багато цікавої соціології, цікавих новин про третього кандидата», - сказав він.

Такі сьогодні правила політичної боротьби в Україні, констатував ЯЦЕНЮК, додавши, що «треба боротися». «Якщо заліз у танк.., їхати треба, цілитися і стріляти», - сказав він.