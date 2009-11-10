Ющенко не має наміру переносити президентські вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що дата проведення виборів глави держави 17 січня 2010 року не буде перенесена.

"Виборець має бути готовий прийти 17 січня на вибори і висловити свою позицію", - сказав ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що вибори є тестом для суспільства. "Приходить час, коли необхідно визначитися у своєму виборі, у своїй долі, в долі країни. Тому грати у маніпуляції або в карантини, або в надзвичайний стан я не буду", - заявив ЮЩЕНКО.

Минулого тижня секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА і заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ допускали можливість введення надзвичайного стану в країні через епідемію грипу. ПОПОВ заявляв, що у цьому випадку вибори Президента можуть відбутись одночасно з місцевими виборами 30 травня.

Однак ЮЩЕНКО після цього сказав, що на даний момент немає підстав для введення в державі надзвичайного стану.