Українську школу Севастополю обіцяють через десять місяців

Українська школа-колегіум, розрахована на 722 учні, буде побудована в Севастополі до 1 вересня 2010 року, обіцяє голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«До початку нового навчального року залишилося не так багато - 10-11 місяців. Завдання - здати школу до 1 вересня. Об`єкт дуже важливий, гроші на будівництво є», - сказав КУНІЦИН під час ознайомлення з ходом робот.

Керівник адміністрації повідомив, що у 2009 році Міністерство регіонального розвитку і будівництва України вже виділило на будівництво школи-колегіуму в Севастополі 34 млн. грн. - половину від необхідної суми.

КУНІЦИН підкреслив, що «це буде перша севастопольська школа, збудована після розпаду Радянського Союзу».

На сьогодні в школах Севастополя учбовий процес на 97% здійснюється російською мовою.