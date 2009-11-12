Янукович думає, що Тимошенко бігає по країні, як гола по лазні

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що дії керівництва держави щодо епідемії грипу викликали лише паніку серед населення.

«Надмірне політизування епідемії в Україні призвело до зайвої паніки. Влада повинна була спокійно підійти до вирішення цього питання. Ніякої метушнi не повинно було бути, (не потрібно було) як то кажуть, бігати, як голий по лазні», - сказав лідер регіоналів сьогодні журналістам в Євпаторії після відвідин дитячої клінічної лікарні.

На його думку, епідеміологічна обстановка в Україні практично така сама, як у всіх країнах Європи.

ЯНУКОВИЧ вважає, що якщо керівництво країни не змогло своєчасно підготуватися до епідемії, то це потрібно було визнати.

«Все було зроблено навпаки», - заявив кандидат на пост Президента.