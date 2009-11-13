Після виборів в Україні може бути чотири президенти

Результат президентських виборів 2010 року передбачити неможливо, вважає директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

«Україна - країна, в якій щось гарантувати, щось прогнозувати щодо майбутніх політичних потрясінь неможливо», - сказав політолог на прес-конференції в Сімферополі.

БОНДАРЕНКО вважає, що вибори можуть не обмежитися двома турами.

«Ситуація з виборами може затягтися на невизначений час. Не гарантовано, що після другого туру виборів раптом не з`явиться чотири Президенти з тим чи іншим ступенем легітимності», - сказав експерт.

Він не виключив, що в результаті одного судового рішення Президентом може бути оголошена Юлія ТИМОШЕНКО, інший суд заявить: глава держави - Віктор ЯНУКОВИЧ. «Кожен з них починає формувати свої структури, свою адміністрацію, готує свою інавгурацію», - сказав директор Інституту Горшеніна. У цих умовах, продовжив експерт, Віктор ЮЩЕНКО може заявити: «Якщо немає Президента, я нікуди не йду, я далі продовжую виконувати свої обов`язки», а Володимир ЛИТВИН скаже: «Раз у країні немає Президента, виконуючим обов`язки Президента має бути спікер парламенту».

«Може статися ситуація, коли знову звертатимуться до іноземців: приїдьте, посадіть нас за круглий стіл, давайте вирішимо, як діяти далі», - сказав БОНДАРЕНКО.

Експерт висловив сподівання, що його прогноз про тривалу ситуацію з виборами не збудеться.