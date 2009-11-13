Викрадено кримінальні справи, направлені із Криму в генпрокуратуру
20:00, 13 листопада 2009Крым
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Порушено справу
Прокуратура Криму порушила й розслідує кримінальну справу за фактом викрадення матеріалів двох кримінальних справ початку 2000-х років, які на вимогу Генеральної прокуратури України були витребувані для вивчення.
Як повідомили в прес-службі Генпрокуратури, ці кримінальні справи порушувалися міліцією за фактами, схожими з гучною справою про розбещення малолітніх.
Справу порушено за ч. 2 ст. 357 (викрадення документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
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