Викрадено кримінальні справи, направлені із Криму в генпрокуратуру

Прокуратура Криму порушила й розслідує кримінальну справу за фактом викрадення матеріалів двох кримінальних справ початку 2000-х років, які на вимогу Генеральної прокуратури України були витребувані для вивчення.

Як повідомили в прес-службі Генпрокуратури, ці кримінальні справи порушувалися міліцією за фактами, схожими з гучною справою про розбещення малолітніх.

Справу порушено за ч. 2 ст. 357 (викрадення документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.