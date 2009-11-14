Янукович розповів, чи потрібен термінал Севастополю

Незалежна міжнародна експертиза найвищого рівня повинна дати відповідь: будувати чи не будувати вугільний термінал у Севастополі, вважає лідер Партії регіонів, кандидат на пост президента України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Якщо висновок такої експертизи буде позитивним – термінал слід будувати. Якщо негативним – будівництво повинно бути заборонене", – сказав ЯНУКОВИЧ, слова якого у суботу цитує прес-служба Партії регіонів.

"Щоб піднімати економіку держави, знищену бездарним керівництвом, підірвану кризою, нам потрібно розбудовувати інфраструктуру. Будівництво універсальних перевантажувальних портів – значний крок на цьому шляху", – заявив кандидат у президенти.

Такий порт може бути побудований у Севастополі, вважає він. "Але при цьому ми повинні робити великі інвестиції в захист довкілля. Потрібно думати про те, щоб ми і наші діти жили не лише у промислово розвинутій, але й в екологічно безпечній країні", – сказав ЯНУКОВИЧ.