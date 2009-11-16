У Севастополі – перша смерть від грипу

У Севастополі зафіксовано перший смертельний випадок унаслідок захворювання на сезонний грип.

«В ніч з суботи на неділю помер чоловік від тяжкої грипозної пневмонії, викликаної вірусом грипу типу «Б», - повідомив начальник управління охорони здоров`я міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ під час сьогоднішньої апаратної наради у виконавчому органі влади міста.

«3 листопада він захворів, 8 листопада звернувся до інфекційної лікарні і був госпіталізований... Призначався і «Таміфлю» і проводилася інтенсивна терапія, проте, наростала дихальна недостатність, його було переведено до Першої міської лікарні, і 14 листопада о 23.30 констатовано смерть», - сказав ПОЛОГОВ, передає кореспондент УНІАН.

Як вважає начальник управління охорони здоров`я, цей випадок говорить про те, що «грип був, є і буде серйозним захворюванням». «Це говорить про те, що наші заклики до вакцинації, до захисту народилися не на порожньому місці», - сказав він.

Начальник управління наголосив на необхідності виконання заходів попередження захворювання: «Це відокремлення колективів, це якомога менше контактувати, масковий режим, частіше провітрювати і обробляти приміщення. Ну й, у разі ознак захворювання, тим більше таких, що супроводжуються кашлем, задухою, ознаками задишки або дихальної недостатності - негайно звертатися по медичну допомогу».

В цілому, за інформацією ПОЛОГОВА, епідситуація в місті відповідає рівню сезонної захворюваності попередніх років: за тиждень - 54,3 випадку хворих на 10 тисяч населення.

Випадків захворювання на грип A/H1N1 у Севастополі не виявлено.