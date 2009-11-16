Богословська кличе кандидатів у телевізор

Інна БОГОСЛОВСЬКА закликає всіх кандидатів на пост Президента України взяти участь у дебатах.

«Чому кандидати у президенти ухиляються від прямої, чесної дискусії один з одним та з громадянами України? Очевидно, старим політикам просто немає чого сказати людям. За роки їхнього владарювання ними багато сказано-обіцяно, але нічого не виконано», - заявила кандидат.

За її словами, публічні телевізійні дебати між політиками є обов’язковим елементом цивілізованої передвиборчої боротьби. «Саме відкриті політичні дебати дають можливість людям зрозуміти хто є хто. Адже це майданчик, на якому політики обговорюють реальні програми розвитку країни, а не змагаються в красномовстві», - сказала вона.

Кандидат у президенти зазначає, що відмова від участі у дебатах означала б у демократичних країнах завершення кар’єри політика.

«Люди навіть не оцінювали б мотиви відмови політика від участі у дебатах - це б сприймалось як неповага. Тоді як в Україні кожен кандидат, особливо Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО, намагаються заховатися за тисячами рекламних біл-бордів, роликів, куплених «експертів», довірених осіб... Чи може бути Президентом країни політик, який ховається від своїх громадян і приходить на телеефір тільки, якщо там немає опонентів?», - запитує БОГОСЛОВСЬКА.

Вона заявила, що загальноукраїнські політичні дебати між усіма кандидатами на пост Президент мають «зірвати маски» і продемонструвати істинне обличчя політиків.

«Я зараз закликаю усіх кандидатів на пост Президента України проявити мужність та не ухилятися від відкритих дебатів. Наші громадяни заслуговують та вимагають змістовних, виважених дискусій політиків. Їм не потрібна психічна атака та пусті рекламні лозунги», - відзначила БОГОСЛОВСЬКА.