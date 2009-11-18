Рада повернула собі дачу Брежнєва

Верховна Рада України повернула на баланс апарату парламенту пансіонат "Гліцинія" (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, "за" постанову "Про деякі питання управління майном Верховної Ради України" проголосувало 343 із 424 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що Міжнародний дитячий центр "Артек" Державного управління справами Президента протягом двох місяців з моменту прийняття постанови має здійснити оформлення передачі об’єктів рухомого та нерухомого майна "Гліцинії" на баланс апарату Верховної Ради.

Апарату ВР доручено у двомісячний строк забезпечити прийняття на баланс санаторієм "Нижня Ореанда" майна пансіонату.

Апарат Ради має отримати документи, що посвідчують право санаторію "Нижня Ореанда" на постійне користування земельною ділянкою "Гліцинії".

Комітет ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією має провести перевірку причетності посадових осіб до корупційних діянь, спрямованих на незаконне відчуження земельних ділянок та будівель на території пансіонату "Гліцинія", а також "Дюльбер" і "Нижня Ореанда" на користь приватних осіб.