ДАІ зупинила вантажівку Чорноморського флоту Росії

Представники ДАІ у середу в Севастополі зупинили вантажівку Чорноморського флоту Росії з вантажем із позначкою "вибухонебезпечне" - нетентована машина з ящиками їхала без супроводу, повідомляє телеканал "Бриз".

За інформацією телеканалу, "пославшись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, пред’явити ящики для огляду російські військовослужбовці відмовилися, втім, заявили, що в них немає вибухівки".

Як повідомив в інтерв’ю "Бризу" заступник начальника відділу ДАІ в Севастополі Сергій КРИКУШЕНКО, коли інспектори зупинили КамАЗ, документів на вантаж представники ЧФ РФ не надали. За його інформацією, представники військової частини, що прибули на місце, відмовилися відкрити ящики і показати, що там знаходиться. Тому, додав КРИКУШЕНКО, були складені адміністративні протоколи за порушення правил перевезення небезпеченого вантажу.

Севастопольська міліція повідомила, що рух автомобіля був зупинений у рамках операції ДАІ "Небезпечний вантаж", додає телеканал.

Крім того, водій (громадянин України) не мав дозвільних документів, крім шляхового листа, що є порушенням п. 5 ст. 15 угоди між РФ та Україною про статус і умови перебування ЧФ.

"Згідно з керівними документами, під час перевезення таких вантажів попереду колони повинна йти машина супроводу, а ззаду - машина прикриття, тобто, тягач. Засоби застереження були відсутні", - повідомляє "Бриз".

Машина ДАІ супроводила КамАЗ до місця постійної дислокації, аби уникнути можливих нестандартних ситуацій на дорозі.

За інформацією "Бризу", "це вже другий випадок за місяць і шостий за рік, коли військовослужбовці Чорноморського флоту Росії без належних дозволів від української сторони перевозять населеними районами міста зразки озброєння".